Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çiçek
Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a maç öncesi çiçek takdim etti.
Giriş: 15.09.2024 - 21:39 Güncelleme: 15.09.2024 - 21:39
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçına tam kadro olarak geldi.
Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında oldu.
Öte yandan Kasımpaşa Kulübü Başkanı Fatih Saraç, müsabaka öncesinde Ali Koç'a çiçek verdi.
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