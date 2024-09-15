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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çiçek - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çiçek

        Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a maç öncesi çiçek takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 21:39 Güncelleme: 15.09.2024 - 21:39
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        Mehmet Fatih Saraç'tan Ali Koç'a çiçek
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        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçına tam kadro olarak geldi.

        Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında oldu.

        Öte yandan Kasımpaşa Kulübü Başkanı Fatih Saraç, müsabaka öncesinde Ali Koç'a çiçek verdi.

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