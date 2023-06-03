HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor. STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1 KASIMPAŞA: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 43 puanla 10. sırada girdi.

COLLEY CEZALI, ONUR SAKAT Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında yok. Onur Bulut da sakatlığı sebebiyle karşılaşmada yer almıyor. Kasımpaşa'da ise kadro dışı bırakılan Mickael Tirpan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Ali Gholizadeh ve Mustafa Eskihellaç, karşılaşmada forma giymiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.