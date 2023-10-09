Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının hakem yorumları

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İLK GOL ÖNCESİ FAUL VAR MI?

6. Dakika: Fenerbahçe'nin golünden önce; Kasımpaşa'nın faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Becao ile Ngoy arasında böyle mücadeleler hep oldu. Mete Kalkavan, hep devam ettirdi. Kendi içinde standart var. İki oyuncu da birbirini çekiyor. Ngoy da Becao'yu tutuyor; Becao biraz daha fazla. Her iki oyuncunun da gözleri topta ama Becao sağ eli göğse koymuş, sol eliyle refakatin biraz dışına çıkmış. Ngoy'un topa yükselmesini engellemiş Becao. Ngoy belli noktadan sonra durmuş. Bu pozisyon ceza alanında olsa penaltı olur mu? VAR müdahalesi için bunu söylüyorum. Bu pozisyonda kesinlikle VAR müdahalesi olmaz. VAR karışmaz. Top arkaya gittiği için atak başlangıç fazı olmaz falan deniyor, öyle bir şey yok. Becao, iki eliyle Ngoy'u bariz şekilde çekip kenara atsaydı, VAR müdahalesi olurdu. Ancak, Becao'nun yaptığı hareketler faul ama hakem saha içinde vermeli kararı. Hakem faul vermeliydi.

Deniz Çoban: Benim kafam karışık. Kafamın karışmasına sebep, eğitimlerdeki argümanlar. Hakemlerin de kafası karışık. Hakemin bir standartı olsun, ona göre yorum yapsın. Bugün tamam diyorsunuz, ertesi gün bambaşka bir yorum geliyor. Yüksek mücadelelerde etki, delil göstermek zordur. Bu tür mücadelelere VAR'ın karışması kolay değildir denir evrensel ilkelerde. Uzayan forma, yana atılan rakip, çift elle sarılıp oyuncuyu kilitleme gibi durumlarda VAR karışabilir. Mücadele yere yakınsa VAR'ın karışması daha kolay olur. Alper Ulusoy, geçen hafta Ümraniyespor - Bandırmaspor maçında aynı mücadele oldu. Alper'e ertesi gün Trabzonspor maçını verdiler, 'VAR müdahalesi sonuna kadar doğru' dediler. Bence Becao ile Ngoy arasında adil bir mücadele yok. Becao, Ngoy'a göre tutmayı abartıyor. Burada bir faul var. VAR açısından bu bir yüksek mücadeledir, çok açık gösterebileceğin formadan uzama yoktur, karışılmaz denir. MHK ise Alper Ulusoy'u geçen hafta doğru buluyorsa, kriter buysa VAR karışmalı derim. Çünkü, MHK standartı böyle koymuş. Faul mü faul. Müdahale konusunda benim kafam karışık. Bir standart koyamadı MHK. Neye karışıyor, neye karışılıyor. Standart yok. Kaçak güreşmiyoruz. Alper Ulusoy'un müdahalesi yanlıştı ama doğru dediler. O zaman buna da karışacaksın. VAR, burada hiçbir delil gösteremez. Karışmaması evrensel ilkelere göre doğru. Türkiye'de karışıldı ve MHK doğru dedi.