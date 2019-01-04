Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, çabukluk ve kuvvet çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi.

İdmanın yarı sahada savunma ve hücum organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Öte yandan Kasımpaşa'nın bugün transfer ettiği Tobias Heintz ve Azad Toptik yeni takımlarıyla ilk antrenmanlarına çıktı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. Lacivert-beyazlı takım, 6-16 Ocak'ta Antalya'da devre arası kampı gerçekleştirecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ