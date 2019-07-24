Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'nın birçok kulübün radarında bulunan Mısırlı oyuncusu Trezeguet, transfer oldu. 24 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'e bu sezon geri dönen Aston Villa'ya resmi imzayı attı.

Birmingham temsilcisinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Mısırlı futbolcunun gelecek sezon Aston Villa forması giyeceği kaydedildi. İki sezondur formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda çıktığı 71 maçta 25 gol atan ve 18 asist yapan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'e yükselen Aston Villa'nın transfer ettiği 9. isim oldu.

Kulübün internet sitesine konuşan Trezeguet, "Büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Umarım takımın başarılı olmasına yardımcı olurum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Premier Lig'de oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Aston Villa, sezonun ilk haftasında deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.

PAŞA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada "Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz" denildi.

ANDERLECHT'TEN GELMİŞTİ

Lacivert-beyazlı kulübün, 2017-2018 sezonunun başında Belçika temsilcisi Anderlecht'ten kiraladığı yıldız oyuncunun geçtiğimiz sezon ise 2 milyon Euro'ya bonservisi alınmıştı. Türkiye'de ter döktüğü 2 sezonda da adından söz ettiren Trezeguet, ilk sezonunda 33 resmi maçta 16 gol ve 8 asist, ikinci sezonunda ise 38 resmi maçta 9 gol ile 10 asistlik katkı vermişti.

Mısır Milli Takımı'nın da formasını giyen Trezeguet, 41 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 24, 2019