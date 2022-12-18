Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katar'da Burak Özçivit izdihamı

Dünya Kupası final karşılaşmasını izlemek için Katar'a giden Burak Özçivit, yoğun ilgiyle karşılandı. Özçivit, korumalar arasında güçlükle yürüyebildi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Katar'da Burak Özçivit izdihamı - Magazin haberleri

    Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak Dünya Kupası maçını izlemek için Katar'a gitmişti. Ünlü oyuncu, yoğun ilgiyle karşılandı.
  • Katar'da Burak Özçivit izdihamı - Magazin haberleri

    Burak Özçivit, korumalar arasında güçlükle yürüyebildi. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.
  • Katar'da Burak Özçivit izdihamı - Magazin haberleri

    KEVIN SPACEY'Lİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

    Öte yandan Özçivit, müsabaka öncesinde Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile bir araya gelmişti. Burak Özçivit, taciz suçlamaları yüzünden Hollywood’un dışladığı Spacey ile fotoğrafılarını paylaşmıştı.
  • Katar'da Burak Özçivit izdihamı - Magazin haberleri

    Özçivit'in eşi Fahriye Evcen de kalp emojisiyle yorum yapmıştı. Ancak takipçileri Özçivit'e "Senin o adamla ne işin var!" diye tepki göstermişti.
  • Katar'da Burak Özçivit izdihamı - Magazin haberleri

    FOTOĞRAFLARI SİLDİ

    Gelen tepkiler üzerine Burak Özçivit, Spacey ile olan fotoğrafları silmişti. 
  • Katar'da Burak Özçivit izdihamı - Magazin haberleri

    "HASSAS VE ÜZÜCÜ KONUYU SONRADAN ÖĞRENDİM"

    Ardından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.