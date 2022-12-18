"HASSAS VE ÜZÜCÜ KONUYU SONRADAN ÖĞRENDİM"

Ardından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.