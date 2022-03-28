Kavun yemenin faydaları 0:00 / 0:00

Yaz aylarında sulu meyvelerin kişiler tarafından daha çok tüketilmesi önerilir. Bunun nedeni sıcaklardan dolayı vücudun aşırı terlemesinden dolayı su kaybı meydana gelir. Gün içinde tüketilen meyveler de kaybedilen bu suyun bir kısmını karşılamaya yardımcı olur. Su açısından zengin olan meyvelerin başında ise kavun gelir.

Yaz aylarında soğuk olarak tüketilen kavun aynı zamanda kalori açısından da oldukça düşüktür. Bu yüzden yaz aylarında kilolarını korumak isteyen kişilerin de beslenme listesinde yerini almaktadır. Kavun sağlık için faydalı da bir meyvedir. Peki, kavunun faydaları nelerdir? İşte Kavun hakkında merak edilenler.

Kavunun Faydaları

Kavunun faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da özellikle yaz aylarında daha da ön plana çıkartılır. İşte kavunun faydaları:

Kavun akciğer için faydalı bir meyvedir. Akciğerde virüslerin uzun süre kalmasını engeller.

Bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi bulunur.

Karotenoid maddesi içeriği ile kanseri engelleyici özelliği bulunur.

Kan pıhtılaşmasını engeller. Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

Hücreleri yeniler ve cildin daha nemli, parlak görünmesini sağlar.

Kalp ritim sağlığına iyi gelir.

Böbrek hastalarının tüketmesi önerilir.

B vitamini içeriği sayesinde enerji verici özelliği vardır.

Folik asit içeriği bulunan kavun saç dökülmesinde engelleyici bir rol oynar.

Göz sağlığı için faydalıdır.

Göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olur.

Regl düzensizliklerinin önüne geçebilir.

Kabızlığı engeller.

Cinsel isteğin artmasına katkı sunar.

Karaciğer sağlığına iyi gelir.

Bağırsak sağlığı için faydalıdır.

Kavunun Zararları

Kavunun insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmamasına karşın fazla tüketimi istenmeyen durumlar doğurabilir. Kavunda şeker oranı yüksektir. Bu da şeker sorunu olan kişilerin şekerinin yükselmesine neden olur. Bu yüzden diyabet hastalarının da kavun tüketiminden uzak durmaları gerekmektedir.

Kavun Hangi Mevsimde Yetişir?

Kavun yaz mevsiminde tüketilen bir meyvedir. Türkiye’de en çok Ege bölgesinde yetiştirilen kavun Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de yetiştirilir. Yaz aylarında soğuk bir şekilde tüketilen kavunun hasadı ise mayıs ayında yapılır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında da kavunun hasadı devam edebilir.

Kavun İdrar Söktürür Mü?

İdrar problemi kişiler için önemli sorunların başında yer alır. Kişilerin günlük hayatlarını oldukça olumsuz etkileyen bu durumun giderilmesi için tıbbi bir destek almak istemeyenler ise doğal besinler ile sorunlarına çare arar. Kavun da idrar problemleri için tüketilmesi önerilen meyvelerdendir. İdrar sökücü özelliği bulunan kavunun mevsiminde bol bol tüketilmesi önerilmektedir.

Hamilelikte Kavun Yemek Zararlı Mı?

Hamile kadınlar hamilelik döneminde tükettikleri her besine oldukça dikkat eder. Yedikleri besinler karnındaki bebeklerin sağlıklı gelişimine de katkı sağladığı için besinlerin içeriği onlar için çok önemlidir. Yaz aylarında hamilelik dönemini yaşayan kadınlar bu yüzden kavun tüketirken faydalarını ve zararlarını araştırmaktadır. Kavun meyvesi hamileler için oldukça faydalı bir besindir. Kavun hamileliğin ilk aylarında tüketilir ise meydana gelen mide bulantıları azalacaktır. Bunun yanı sora kavunun yüzde 90’ı su içerir. Bu da yaz aylarında vücudun kaybedilen su dengesini korumasına yardımcı olur.