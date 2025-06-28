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        Haberler Gündem Kayıp olarak aranıyordu! Çayda ölü bulundu - Güncel haberler

        Kayıp olarak aranıyordu! Çayda ölü bulundu

        Batman'ın Kozluk ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Nuri Sevim, Batman Çayı'nda boğulmuş halde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 00:12 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:12
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        Kayıp olarak aranıyordu! Çayda ölü bulundu
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        Olay, gece saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde meydana geldi.

        Öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Nuri Sevim için ailesi, kendi imkanlarıyla çocuğu bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında Mehmet Nuri, Batman Çayı’nda su üstünde hareketsiz halde bulundu. Sudan çıkarılan Mehmet Nuri’nin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mehmet Nuri’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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