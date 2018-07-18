İHA'da yer alan habere göre; Aile bütçelerine katkı sağlamak için günlük 50 ile 70 lira arasında para karşılığı çalışan kadınlar, sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyor. Toplanan kayısıları seren kadınlar, 2-3 gün güneşte kalmasının ardından çekirdeklerini tek tek çıkartarak kurutmaya bırakıyor.



3 çocuğunun olduğunu ve eşine destek olmak için çalıştığını belirten kadınlardan Semiha Kılıç, “İşimden de memnunum. Kadınların çalışması kötü bir şey olamaz. Yani kim olursa olsun ekmeğini çıkarmakta ne günah ne de ayıp olur. Çalışıp ayağının üzerinde durmak güzeldir. Çok yorulmuyoruz” dedi.



Kayısı hasadı nedeniyle geldiğini ifade eden Ayşe Gedik, “Sabah saat 06.00’da evimizden servisle geliyoruz ve akşam 17.30’da mesai bitiyor. İş çok zor. Akşam eve gittiğimizde el yaralarından dolayı yemek yapamıyoruz. Yolumuz hemen hemen bir saat sürüyor. Kirada kalıyoruz, geçim zor. Ev ekonomisine ve eşime destek olmak için çalışıyorum” diye konuştu.

Bu sene 25 ton üzerinde kayısı almayı hedeflediklerini dile getiren üreticilerden Aziz Korkmaz ise “Geçen sene de kayısı azdı. Bu sene dolu ve yağmurlarının fazla yağmasından dolayı çok çil ve dolu yarası var. Bundan dolayı temiz kayısı çok nadir bulunuyor" dedi.



Malatya ile Baskil’i kıyasladıklarında kendilerinin ürünlerinin şeker oranın yüzde 60-70 olduğuna dikkat çeken Korkmaz, "Yani bir kasada 4 kilo islim oranı çıkarsa Malatya’da 3 kilo çıkar" diye bilgi verdi.



Sabahın erken saatlerinde işe başladıklarını aktaran Korkmaz, "Sabah kalktığımızda akşamdan kalan islimi boşaltıyoruz ve kasalarımızı traktöre yüklüyoruz. Bahçeye çıkarıp silkeleme yapıyoruz ve tekrardan islime veriyoruz. İki üç gün güneşe bıraktıktan sonra çividini çıkarıyoruz. Ondan sonra da 3-4 gün yine güneşte kalıyor" ifadelerini kullandı.

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