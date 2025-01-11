Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Kayserispor: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Kayserispor: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Reeder Samsunspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 15:29 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor tek attı 3 aldı!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Bellona Kayserispor ile Reeder Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 1. dakikada Marius kaydetti.

        Bu sonucun ardından üst üste 2 maç kazanan Samsunspor 36 puana yükseldi. Son 4 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 16 puanda kaldı.

        Ligin 20. haftasında Samsunspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kayserispor ise Sivasspor deplasmanında sahne alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşuyor
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları