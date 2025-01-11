Kayserispor: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Reeder Samsunspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Bellona Kayserispor ile Reeder Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 1. dakikada Marius kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 2 maç kazanan Samsunspor 36 puana yükseldi. Son 4 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 16 puanda kaldı.
Ligin 20. haftasında Samsunspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kayserispor ise Sivasspor deplasmanında sahne alacak.