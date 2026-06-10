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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig Kayserispor Kayserispor'da Atila Gerin dönemi

        Kayserispor'da Atila Gerin dönemi

        1. Lig ekibi Kayserispor, Eyüpspor'dan ayrılan teknik direktör Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        Kayserispor'da Atila Gerin dönemi

        Gelecek sezon TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor, sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Erling Moe’nun yerine Atila Gerin'i göreve getirdi. Son olarak Eyüpspor’da görev yapan ve düşme hattında aldığı takımı ligde tutmayı başaran Atila Gerin ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Atila Gerin. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin’e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi

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