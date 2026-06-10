Kayserispor'da Atila Gerin dönemi

Gelecek sezon TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor, sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Erling Moe’nun yerine Atila Gerin'i göreve getirdi. Son olarak Eyüpspor’da görev yapan ve düşme hattında aldığı takımı ligde tutmayı başaran Atila Gerin ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Atila Gerin. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin’e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi