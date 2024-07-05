Kayserispor'da teknik ekip belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz nezaretinde yaptığı ilk antrenman ile çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı takım bugün yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın da yeni sezonda teknik ekibi belli oldu. Burak Yılmaz’ın ekibinde 3 yardımcı antrenör, 2 kaleci antrenörü, 2 atletik performans antrenörü, 2 kaleci antrenörü ve 1 maç ve performans analiz antrenörü yer aldı.

Burak Yılmaz’ın yeni ekibinde şu isimler yer aldı: