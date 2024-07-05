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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor'da teknik ekip belli oldu! - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Burak Yılmaz'ın yardımcıları belli oldu

        Süper Lig'de sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Mondihome Kayserispor'da yeni Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın yeni sezondaki ekibi belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:28
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        Kayserispor'da teknik ekip belli oldu
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz nezaretinde yaptığı ilk antrenman ile çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı takım bugün yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

        Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın da yeni sezonda teknik ekibi belli oldu. Burak Yılmaz’ın ekibinde 3 yardımcı antrenör, 2 kaleci antrenörü, 2 atletik performans antrenörü, 2 kaleci antrenörü ve 1 maç ve performans analiz antrenörü yer aldı.

        Burak Yılmaz’ın yeni ekibinde şu isimler yer aldı:

        Burak Yılmaz - Teknik Direktör

        Serhat Sütlü - Yardımcı Antrenör

        Erkan Ferin - Yardımcı Antrenör

        Hüseyin Çayır - Yardımcı Antrenör

        Anıl Demirci - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

        Mehmet Bölükbaşı - Kaleci Antrenörü

        Ömer Anıl Polat - Kaleci Antrenörü

        Erdi Arslan - Atletik Performans Antrenörü

        Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü

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