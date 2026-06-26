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        Kayserispor'dan 6 imza birden!

        Kayserispor alt yapısında forma giyen 6 futbolcusu ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:10 Güncelleme:
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        Kayserispor'dan 6 imza birden!

        Kayserispor, altyapıdan 6 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesi altyapıdan 6 oyuncu profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp Tesislerinden düzenlenen imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, yöneticiler ve sporcuların aileleri katıldı. Sarı-kırmızılılar alt yapıdan Burak Erkan, Ertuğrul Gazi Demirel, Arda Kaya, Aras Çelik, Ataol Taylan Karapınar ve Hasan Kaan Yalçı 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

        Kayserispor Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçaları olacağına inandığımız futbolcularımızla profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda Aras Çelik, Ataol Taylan Karapınar, Arda Kaya, Burak Erkan, Ertuğrul Gazi Demirel, Hasan Kaan Yalçı 3 yıl süreli profesyonel futbolcu sözleşmeleri imzalanmıştır. Altyapımızdan A Takımımıza uzanan bu yolculukta emek veren tüm antrenörlerimize, ailelerine ve sporcularımıza teşekkür ediyor; genç futbolcularımıza sarı-kırmızı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz" denildi.

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