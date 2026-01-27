Habertürk
        Kayserispor Denis Makarov'u transfer etti - Futbol Haberleri

        Kayserispor Denis Makarov'u transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Denis Makarov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 20:17 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:18
        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtıktan sonra takviyelere devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Dinamo Moskova ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden 27 yaşındaki Denis Makarov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada Rus sağ kanat oyuncusuna başarılar dilendi.

        Kayserispor daha önce Manchester United forması giyen Sam Mather ve Manchester City forması giyen Jatel Katongo ile 2,5 yıllık, Gaziantep FK forması giyen Semih Güler ile 2,5 yıllık, Hatayspor forması giyen Görkem Sağlam ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

        Şişli cinayetinin şüphelilerinin İstanbul Havalimanı'ında yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı

        Şişli'de, çöp konteyneri içerisinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Olayın ardından Gürcistan'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheliler D.A.U.T.(31) ve G.A.K.(29)'ın yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. (DHA)

