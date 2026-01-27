Kayserispor Denis Makarov'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtıktan sonra takviyelere devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Dinamo Moskova ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden 27 yaşındaki Denis Makarov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada Rus sağ kanat oyuncusuna başarılar dilendi.

Kayserispor daha önce Manchester United forması giyen Sam Mather ve Manchester City forması giyen Jatel Katongo ile 2,5 yıllık, Gaziantep FK forması giyen Semih Güler ile 2,5 yıllık, Hatayspor forması giyen Görkem Sağlam ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.