Kayserispor-Fenerbahçe maçında Ederson'a yabancı madde atıldı!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de kaleci Ederson'a tribünlerden yabancı madde atıldı ve Brezilyalı file bekçisinin kaşı açıldı.
Giriş: 11.04.2026 - 21:26
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Zecorner Kayserispor'la kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler N'Golo Kante'nin 45+1'de attığı golle 1-0 öne geçerken; gol sonrası Kayserispor tribünlerinden sahaya yabancı madde atıldı.
EDERSON'UN KAŞI AÇILDI
Yabancı maddelerden biri Ederson'a isabet etti ve Brezilyalı file bekçisinin kaşı açıldı.
Deneyimli kaleci, alnına yapılan bandajın ardından oyuna devam etti.
