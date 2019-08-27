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HaberlerFutbolKayserispor-Galatasaray maçı biletleri satışta - Kayserispor Galatasaray Haberleri

Kayserispor-Galatasaray maçı biletleri satışta

Kayserispor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 50 ile 120 TL arasında değişiyor

Kayserispor Galatasaray

İstikbal Mobilya Kayserispor'un cuma günü evinde oynayacağı Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. 

Süper Lig'in 3'ncü haftasında Cuma günü oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının maç bilet fiyatları açıklandı. Bugün saat 11:00'de satışa sunulan biletlerin fiyatları şu şekilde; Kuzey üst tribün-50 TL, Doğu alt tribün-80 TL, Doğu üst tribün-60 TL, Batı üst tribün-60 TL, Batı alt tribün-120 TL ve Misafir tribün-65 TL.

Bu arada ligin ilk haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında ceza alan Kuzey Alt C,D ve E ile Batı Alt D ve F bloklarında ki kombine bileti olan taraftar Galatasaray maçında biletlerini transfer edemeyecekler ve sarı-kırmızılı kulüp bu yerleri 1 maçlığına satışa açacak.

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