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        Haberler Gündem Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Kayseri GS maçı biletler fiyatları ne kadar?

        Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

        Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Kayserispor ile son şampiyon Galatasaray karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen maçı takip etmek isteyen futbolseverler; Kayserispor Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 12:49
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının başlaması ile birlikte Galatasaray Kayserispor maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğu araştırma konusu oldu. Sahadan 3 puanla ayırlmak isteyen takımlar, ligin ilk karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, maça dair detaylar...

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        GALATASARAK KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Kayserispor - Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

        BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Kayserispor kulübünden yapılyan açıklamaya göre; Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları şu şekilde:

        Batı Balkon (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.500 TL

        Batı Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.250 TL

        Doğu Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 900 TL

        Doğu Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 750 TL

        Kuzey Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL

        Güney Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL

        Misafir tribün bilet fiyatı: 845 TL

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        GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

        Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliviera, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens , Bakambu.

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        KAYSERİSPOR MUHTEMEL İLK 11

        Bilal Bayazit, Anthony Uzodımma, Majıd Hosseını, Joseph Ayyamah, Lıonel Carole, Olıvıer Kemen, Baran Ali Gezek, Ali Karimi, Mame Thıam, Mıguel Cardoso, Gökhan Sazdağı

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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