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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor, Markus Gisdol'u açıkladı - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor, Markus Gisdol'u açıkladı

        Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 11.06.2025 - 22:42
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        Kayserispor, Markus Gisdol'u açıkladı!
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        Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmasının ardından daha önce Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile anlaşma sağladı.

        Anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaşan sarı kırmızı takım, "Hoş Geldin Markus Gisdol Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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