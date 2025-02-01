Kayserispor - Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavililerde Batista Mendy 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ligde 2 maç sonra puan kaybeden Karadeniz ekibi puanını 26 yaparken, düşme hattındaki Kayserispor ise 17 puana yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında küme düşme hattındaki Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Ligde 2 maç sonra puan kaybeden Karadeniz ekibi, puanını 26'ya çıkardı.
Kayserispor ise yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk maçından bir puanla ayrılıp 2 maç sonra puanla tanıştı.
Sarı-kırmızılılar puanını 17'ye çıkarıp 16. sıraya tırmandı.
Trabzonspor'da Batista Mendy 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.
Bordo-mavililerde yeni transfer Danylo Sikan, ilk maçına 11'de çıkarken 60 dakika sahada kaldı.