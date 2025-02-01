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        Kayserispor - Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavililerde Batista Mendy 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ligde 2 maç sonra puan kaybeden Karadeniz ekibi puanını 26 yaparken, düşme hattındaki Kayserispor ise 17 puana yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 17:58 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:02
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        Trabzonspor, Kayseri'ye takıldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında küme düşme hattındaki Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

        Ligde 2 maç sonra puan kaybeden Karadeniz ekibi, puanını 26'ya çıkardı.

        Kayserispor ise yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk maçından bir puanla ayrılıp 2 maç sonra puanla tanıştı.

        Sarı-kırmızılılar puanını 17'ye çıkarıp 16. sıraya tırmandı.

        Trabzonspor'da Batista Mendy 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

        Bordo-mavililerde yeni transfer Danylo Sikan, ilk maçına 11'de çıkarken 60 dakika sahada kaldı.

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