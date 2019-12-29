Stat: Aktepe
Hakemler: Cihan Aydın , Emrah Ünal , Kemal Mavi
Keçiörengücü: Metin Uçar , Abdulkadir Korkut , Samet Akaydin , Erdi Dikmen , Soner Gönül , Süleyman Olgun , İshak Çakmak , Cem Ekinci (Theodore Mendy dk. 80 ?),Madinda (Uğur Utlu dk. 74 ),Diabang , Kone (Burak Aydın dk. 90 ?)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Abdulkadir Kuzey, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci , Vrsajevic , Alperen Babacan , Cocalic , Musa Nizam (Bertuğ Bayar dk.87 ?),Ali Kaan Güneren , Muhammet Reis (İrfan Hadzic dk. 77 ),Burhan Eşer , Çekdar Orhan , Erhan Çelenk (Onur Ayık dk.46 ),Cikalleshi
Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Onur Akdeniz, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Diabang (dk.47) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Burak Aydın, Soner Gönül (Keçiörengücü)
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