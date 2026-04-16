        Haberler Gündem Çevre Kemerburgaz Kent Ormanı'na yine "Yeşil Anahtar" | Son dakika haberleri

        Kemerburgaz Kent Ormanı 5. kez "Yeşil Anahtar" aldı

        Kemerburgaz Kent Ormanı, çevre yönetimi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan "Green Key–Yeşil Anahtar" eko-etiketini 5. kez almaya hak kazandı

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:31
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş. tarafından yönetilen "Kemerburgaz Kent Ormanı" sürdürülebilir çevre yönetimindeki kararlılığını bir kez daha tescilledi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) programlarından biri olan ve Türkiye'de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen "Yeşil Anahtar" programı; turizm ve rekreasyon alanlarında çevresel sorumluluğu teşvik etmeyi, doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir turizmin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

        Kemerburgaz Kent Ormanı, Turistik Cazibe Yerleri kategorisinde bu prestijli ödülü ilk kez 2022 yılında kazanmıştı. Orman, çevre dostu uygulamalarından ödün vermeyerek sağladığı sürdürülebilirlikle üst üste 5. kez eko-etiketini korudu.

        2019 yılında hizmete açılan ve bugüne kadar 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Kemerburgaz Kent Ormanı; 5.5 milyon metrekarelik alanı ile İstanbullulara yılın 365 günü doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor.

        Kültür, sanat, spor ve rekreasyon alanlarını bir araya getiren orman, aynı zamanda çevre dostu uygulamalarıyla sürdürülebilir bir yaşam alanı olma özelliğini sürdürüyor.

        Ormanda sürdürülebilirlik kapsamında; doğal kaynakların verimli kullanımı, atıkların kaynağında azaltılması ve ayrıştırılması, kirliliğin önlenmesi gibi çevre odaklı uygulamalar düzenli olarak hayata geçiriliyor.

        Ayrıca atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülürken, sulama, budama ve bakım süreçleri de doğaya duyarlı yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

        Kemerburgaz Kent Ormanı, çevreye duyarlı yönetim anlayışıyla hem doğal zenginliğin korunmasına katkı sunmaya hem de İstanbullulara sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlamaya devam ediyor.

