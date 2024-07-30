Kenan Işık'a veda töreni

Tiyatro oyunları:

Aşk Hastası: Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012

Ölümsüz Öykü: Karen Blixen \ Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Ivan Ivanoviç Var Mıydı Yok Muydu?: Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000

Aşk Hastası: Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Huzur: Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Olmayan Kadın: Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Abdülcanbaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Macbeth: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Ahmetlerim: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013

Bebek Uykusu: Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

Matmazel Helsinka: Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Afife Jale: Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Türkmen Düğünü: Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986

Öyle Bir Sevgiki: Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985_

Toroslardan Öteye: Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Bozkır Güzellemesi: Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Bir Tavsiye Mektubu: Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Strindberg Oyunu: Friedrich Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Rol aldığı oyunlar:

Bir Sabah Gülerek Uyan: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Üç Kızkardeş: Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

Kral Lear: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise: Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Marius: Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Yazmış olduğu senaryolar:

1991: Yarına Gülümsemek

1991: Anadolu'nun Kadın Erenleri

1992: Taşların Sırrı

Ödülleri:

2016: 53. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü

2009: GYTE Türkçe Topluluğu, “Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü”