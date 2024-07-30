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        Haberler Magazin Kenan Işık'a veda töreni - Güncel Magazin haberleri

        Kenan Işık'a veda töreni

        10 yıl boyunca komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık, dün sabah hayatını kaybetmişti. Işık'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Sanatçı için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir veda töreni düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı konuşmada, Kenan Işık'ın sanat için önemini dile getirirken sanatçının kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi; "Onun bıraktığı miras, sanat camiası için hazine niteliğindedir"

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 30.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:26
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        Düşüp başını çarpmasıyla 21 Mart 2014'ten bu yana komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'tan acı haber geldi.
        Işık, dün sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde 76 yaşında hayata veda etti.

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        Kenan Işık için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Araçtan indirilen Kenan Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından sahneye taşındı.

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        Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamıoğlu birer konuşma yaptı.

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        Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, çocukları Ahmet Işık - Mehmet Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, torunu Doruk Işık, Burcu Akar, tarihçi İlber Ortaylı, oyuncu Zafer Algöz katıldı.

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        Törenin ardından Kenan Işık'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

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        Kenan Işık'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakiben Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

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        KENAN IŞIK HAKKINDA

        1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya gelen Kenan Işık, Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu. Özellikle 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.

        Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık, ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

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        Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 'Yeni Yüzyıl' (1995-1998), 'Yeni Binyıl' (2000) ve 'Akşam' (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005'te Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005'te 'Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005'te Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren 'Kim 500 Bin İster' yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 2010 anayasa değişikliği referandumu'nda 'Evet' oyu vereceğini açıklamıştır.

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        21 Mart 2014'te spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ne var ki sanatçı, girdiği komadan çıkamadı.
        Filmografisi:
        1991 - Sızı
        1993 - Süper Baba
        1994 - Kurtuluş
        1995 - Serada Aşk
        1997 - Sıcak Saatler
        1998 - Cumhuriyet
        2000 - Hayat Bağları
        2001 - 2002 Dadı
        2002 - Yeşil Işık
        2004 - Sayın Bakanım
        2005 - Aşk Oyunu
        2005 - Belalı Baldız
        2006 - Emret Komutanım
        2007 - Fikrimin İnce Gülü
        2008 - Anında

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        Sunucu olarak:
        Kim Beş Yüz Milyar İster?
        Dünya Bir Oyun Sahnesi
        Kelimenin Gücü
        Kim Milyoner Olmak İster?

        Seslendirme:
        1979 yılında Bir Ceza Avukatının Anıları: Emekli Başkan filminde Muhteşem Durukan'ı seslendirmiştir.

        1990 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde Bulut Aras'ı seslendirmiştir.
        1990 yılında Sayın Başkan filminde Kadir İnanır'ı seslendirmiştir.
        1997 yılında Canısı dizisinde Murat Soydan'ı seslendirmiştir.

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        Tiyatro oyunları:

        Aşk Hastası: Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012
        Ölümsüz Öykü: Karen Blixen \ Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
        Ivan Ivanoviç Var Mıydı Yok Muydu?: Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000
        Aşk Hastası: Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
        Huzur: Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
        Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
        Olmayan Kadın: Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
        Abdülcanbaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
        Macbeth: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
        Ahmetlerim: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
        Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013
        Bebek Uykusu: Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
        Matmazel Helsinka: Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
        Afife Jale: Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
        Türkmen Düğünü: Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986
        Öyle Bir Sevgiki: Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985_
        Toroslardan Öteye: Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
        Bozkır Güzellemesi: Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
        Bir Tavsiye Mektubu: Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
        Strindberg Oyunu: Friedrich Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

        Rol aldığı oyunlar:
        Bir Sabah Gülerek Uyan: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
        Üç Kızkardeş: Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
        Kral Lear: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
        O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise: Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
        Marius: Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

        Yazmış olduğu senaryolar:
        1991: Yarına Gülümsemek
        1991: Anadolu'nun Kadın Erenleri
        1992: Taşların Sırrı

        Ödülleri:
        2016: 53. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü
        2009: GYTE Türkçe Topluluğu, “Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü”

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        2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde Kenan Işık da ödüle lâyık görülmüştü. Ödülü, Kenan Işık'ın eşi Beril ışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

        #Kenan Işık
        #cenaze töreni
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