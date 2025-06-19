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        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız'ın golü İtalya'da sezonun golü seçildi! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'ın golü İtalya'da sezonun golü seçildi!

        Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino filelerini havalandıran vuruşu, İtalya Serie A'da sezonun en güzel golü seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:35
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        İtalya'da sezonun golü Kenan Yıldız'ın!
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        İtalyan kulübü Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, taraftar oylarıyla Serie A'da sezonun en güzel golü seçildi.

        Serie A'dan yapılan sosyal medya paylaşımında, milli futbolcunun ceza sahası dışından attığı şutla Torino ağlarına gönderdiği golün görüntüsü paylaşılırken "Taraftarlara göre, Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, sezonun en güzel golü." denildi.

        Milli futbolcunun, Serie A'nın 20. haftasında 11 Ocak'ta Torino'ya karşı oynanan maçta attığı golün, Serie A Instagram hesabında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu duyuruldu.

        Sezonun en güzel golünü, Napoli'den McTominay'in Cagliari'ye ve Inter'den Barella'nın Atalanta'ya attığı goller takip etti.

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