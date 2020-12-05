İlk golünü attı, Terim'e koştu! 0:00 / 0:00

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da gollerden birini 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 88. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Başarılı oyuncu, mücadelenin 90+4. dakikasında Ömer Bayram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Genç futbolcu bu golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı. Bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçta görev aldı.

TERİM'DEN KEREM YORUMU

Kerem golden sonra Fatih Terim'e koşarken tecrübeli çalıştırıcı da maç sonunda Kerem ve diğer genç oyuncularla ilgili konuştu. Golün VAR incelemesi sırasında ofsayt olmaması için dua ettiğini belirten Terim şunları söyledi:

"Bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kerem de bunların içinde en genci ve geliş yeri kategori olarak diğerleri gibi değil ama çok yetenekli bir çocuk. Gol atmasına çok sevindim. Tebrik etmek istedim."

"Ofsayt olmasın diye dua ettim. Oğulcan, Ali Yavuz, Taylan, Kerem... Allah izin verirse daha da genç oyuncularımız çıkacaktır. Bugün Jesse de pozisyona girdi, o da girmeye devam edecektir."