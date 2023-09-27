Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin penaltısı dünya basınında gündem oldu!
Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin kaçırdığı penaltı dünya basınında geniş yer buldu
Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor - Galatasaray maçında tarihe geçecek anlar yaşandı.
Mücadelenin 37. dakikadasında Galatasaray'da penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşunu paslaşarak kullanmayı tercih etti ve Icardi’ye pas çıkardı.
Kaleci Jensen’in sol tarafına yattığı pozisyonda Mauro Icardi, meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden auta gönderdi.
Bu olay dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte manşetler:
The Sun: Galatasaray'ın her şeyi olan Icardi, 2005 yılında Arsenal'in kaçırdığı utanç verici penaltıyı taklit etti.
Daily Star: Galatasaray penaltı kullanmak yerine pas atmayı denedi ve başarısız oldu.
Corriere Dello Sport: Galatasaray'ın iki vuruşlu penaltı şovu kötü bitti.
La Gazetta Dello Sport: 'Icardi'den sansasyonel ve skandal hata.
Tuttosport: Icardi, inanılmaz bir hata yaptı. Üstelik Messi ve Suarez'in penaltısını taklit etti...