KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecek. Değişiklik olması halinde kura tarihi ve yeri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğü internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.