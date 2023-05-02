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KGM işçi alımı kurası ne zaman? 2023 KGM işçi alımı başvuru sonuçları hangi gün açıklanacak?

KGM işçi alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı başvuruları 2 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Başvuru süreci devam ederken gözler "KGM işçi alımı kurası ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte İŞKUR ile 2023 KGM işçi alımı kura tarihi hakkında güncel bilgiler...

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  • KGM işçi alımı kurası ne zaman? 2023 KGM işçi alımı başvuru kura çekimi sonuçları hangi gün açıklanacak?

    Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvuruları 2 Mayıs 2023 Salı günü itibarıyla başladı. KGM işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sıra kura çekimine gelecek. Peki, KGM işçi alımı kurası ne zaman? İşte 2023 KGM işçi alımı başvuru sonuçları kura çekimi tarihine ilişkin detaylar...
  • KGM işçi alımı kurası ne zaman? 2023 KGM işçi alımı başvuru kura çekimi sonuçları hangi gün açıklanacak?

    KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. 

    İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç  duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecek. Değişiklik olması halinde kura tarihi ve yeri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

    İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğü internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
  • KGM işçi alımı kurası ne zaman? 2023 KGM işçi alımı başvuru kura çekimi sonuçları hangi gün açıklanacak?

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI 

    Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak.
  • KGM işçi alımı kurası ne zaman? 2023 KGM işçi alımı başvuru kura çekimi sonuçları hangi gün açıklanacak?

    Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

    KGM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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