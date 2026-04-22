Kipaş İstiklalspor ve Pizzabulls Cedi Osman Basketbol play-off'ta
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off bileti alan son 2 takım belli oldu. Kipaş İstiklalspor ve Pizzabulls Cedi Osman, adını play-off turuna yazdırdı.
Giriş: 22 Nisan 2026 - 21:48 Güncelleme:
Kipaş İstiklalspor ve Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off'a kalan son 2 takım oldu.
Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Kipaş İstiklaspor, konuk ettiği Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler'i 79-72 yenerek play-off'a yükselmeyi başardı.
Günün diğer mücadelesi ise Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynandı. Darüşşafaka Lassa'yı konuk eden Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, parkeden 84-80'lik galibiyetle ayrılarak play-off biletini alan taraf oldu.
