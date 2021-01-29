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Kırmızı Oda Sadi kimdir? Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümünde Sadi karakteri ile Erkan Petekkaya dahil oluyor. Doktor hanımın karşısına geçen Sadi karakteri diziseverlerin ilgisini çekti. Kırmızı Oda Sadi kimdir? Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında? İşte Erkan Petekkaya hakkında merak edilenler...

Kırmızı Oda Sadi kimdir? Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisi ile sevenlerinin karşısına geçti. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile popülerliğini artırdı. Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında?

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğdu. Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.

ERKAN PETEKKAYA'NIN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
1990Alman Avrat'ın Bacısı
2009Gecenin KanatlarıCemal
2015Yeni Dünya
2016Kolpaçino 3. Devre
2017Aylaİskenderun Binbaşı
2018DelilerVlad Tepeş
2019KapanSüleyman
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
1998Güzel GünlerTalat
Aynalı TahirKadir
2001Aşkına EşkiyaSadocan
2003Bedel
Taştan KalpİsmailTelevizyon filmi
Japonyalı GelinÖmerTelevizyon filmi
SerseriBülent
2005Beyaz GelincikÖmer Aslanbaş
KöpekYılmaz
2007Sessiz FırtınaYiğit Sancaktar
2008SonbaharGalip Türker
2009Bahar DallarıBalıkçı
Hanımın ÇiftliğiMilletvekili
2010Hanımeli SokağıOsman
2010-2012Öyle Bir Geçer Zaman kiAli Akarsu
2012-2014Dila HanımRıza Bey
2013Benim Hala Umudum VarErkan
2014-2017ParamparçaCihan Gürpınar
2017Kayıt DışıAli Kemal Ateş
2019VurgunKemal Vardar
2020Gel Dese AşkMurat
2021Kırmızı OdaSadiKonuk Oyuncu

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