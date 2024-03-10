2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefe günü: 9 Nisan 2024 Salı (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı birinci gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı ikinci gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı üçüncü gün: 12 Nisan 2024 | Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir.

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı birinci gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı ikinci gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı üçüncü gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı dördüncü gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.

Oruç kötülüklerden korur.

Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.

Oruç sağlığı korur.

Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.

Oruç nimetlerin kadrini öğretir.