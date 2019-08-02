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Kişi başı tasarruf 15 bin 877 liraya yükseldi

AA

Türkiye'de tasarruf mevduatları, ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24.6 artarak 1 trilyon 293.8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 15 bin 778 lira oldu. Geçen bir yıllık süreçte tasarruflar ortalama 3 bin 115 lira yükseldi

tasarruf mevduatı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.6 arttı ve 1 trilyon 293 milyar 826 milyon 698 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 15 bin 778 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ilk yarısında 12 bin 663 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 3 bin 115 lira arttığını ortaya koydu.

İSTANBUL İLK SIRADA

Türkiye'de 16 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk yarı sonu itibarıyla 36 bin 786 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler, 23 bin 310 lirayla Ankara, 22 bin 859 lirayla Muğla, 20 bin 817 lirayla İzmir, 17 bin 930 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Eskişehir, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Nevşehir, Zonguldak, Isparta, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Aksaray, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Burdur, Hatay ve Bartın olmak üzere toplam 29 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 2 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kent 2 bin 24 lirayla Ağrı ve 2 bin 82 lirayla Şırnak oldu.

ANKARA VE İZMİR TAKİP EDİYOR

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42.8'i İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-haziran döneminde toplam 554 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 448 milyar 274 milyon 595 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 23.7 artmış oldu. Bu da İstanbul'da kişi başı tasarrufların yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre miktar bazında 7 bin 53 lira arttığını ortaya koydu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 128 milyar 297 milyon 390 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 89 milyar 940 milyon 13 bin lirayla İzmir üçüncü, 43 milyar 504 milyon 739 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 396 milyon 975 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 436 milyon 609 bin lirayla Ardahan, 530 milyon 931 bin lirayla Kilis, 624 milyon 120 bin lirayla da Hakkari tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan kentler oldu.

Kentler bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019'un ilk yarı sonu itibarıyla şöyle:

Kent/Kişi Başı Tasarruf Mevduatı2018 Ocak-Haziran2019 Ocak-Haziran
İSTANBUL29.73336.786
ANKARA18.60323.310
MUĞLA18.41922.859
İZMİR17.23120.817
ANTALYA13.36117.930
TÜRKİYE ORTALAMASI12.66315.778
TUNCELİ12.21115.163
YALOVA11.38115.005
UŞAK11.59414.604
DENİZLİ11.18514.021
AYDIN11.25613.885
ESKİŞEHİR10.86913.767
EDİRNE11.10713.607
BALIKESİR11.11513.543
KIRKLARELİ11.02513.291
TRABZON10.55613.016
BURSA10.57412.881
NEVŞEHİR9.55612.795
ZONGULDAK10.28712.723
ISPARTA9.88912.718
ÇANAKKALE9.62912.072
MERSİN9.13311.796
KIRŞEHİR8.60411.380
AKSARAY8.57611.150
ADANA8.97411.018
KOCAELİ8.74110.756
TEKİRDAĞ8.60210.688
BURDUR8.36610.675
HATAY8.05810.377
BARTIN8.08210.040
KAYSERİ7.9809.950
ERZİNCAN7.7859.928
KARAMAN7.6869.830
KARABÜK7.4129.591
BOLU7.4479.370
GİRESUN7.4189.217
MANİSA6.9959.139
SİNOP7.1238.988
RİZE6.7978.626
SİVAS6.7658.581
ARTVİN6.6068.379
KONYA6.5198.165
SAMSUN6.6108.138
AFYONKARAHİSAR6.3798.076
YOZGAT6.2087.983
ÇORUM6.2387.901
SAKARYA6.1177.548
KASTAMONU5.9387.503
ELAZIĞ5.9097.379
MALATYA5.8077.300
ORDU5.7167.257
KÜTAHYA5.5876.979
BİLECİK5.4596.919
AMASYA5.3516.703
KIRIKKALE5.0976.608
DÜZCE5.1076.505
ÇANKIRI4.8116.436
GAZİANTEP4.9336.410
NİĞDE4.8746.323
GÜMÜŞHANE4.7205.920
IĞDIR4.2745.195
TOKAT3.9374.993
BAYBURT3.7284.825
KAHRAMANMARAŞ3.8524.784
OSMANİYE3.5664.540
ARDAHAN3.4104.414
BİNGÖL3.1104.241
KARS3.3954.187
ADIYAMAN3.0894.071
DİYARBAKIR2.9933.773
KİLİS3.1433.725
BATMAN3.0583.682
ERZURUM3.0273.637
MARDİN2.4833.191
SİİRT2.3702.838
VAN2.1662.567
ŞANLIURFA1.8322.406
BİTLİS1.7372.267
HAKKARİ1.6702.179
ŞIRNAK1.6502.082
AĞRI1.6272.024
MUŞ1.5202.002
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