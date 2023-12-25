Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sini hiç böyle görmediniz! Gizem Yanık iddialı pozlarıyla beğeni topladı!
Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinde Ertuğrul'un kızı Mihri'yi canlandıran Gizem Yanık, son zamanlarda magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Genç oyuncu sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla sevenlerinden övgü dolu yorumlar alıyor.
SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Mihre karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Yanık sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti'ne ikinci sezonda Ertuğrul Bey'in kızı Mihri karakteriyle dahil olan Gizem Yanık, başarılı oyunculuğunun yanında güzelliğiyle de adından sık sık söz ettiriyor.
Reyting rekortmeni dizinin genç oyuncusu Gizem Yanık'ın Instagram hesabında neredeyse 55 bin takipçisi bulunuyor.
Gizem Yanık'ın sosyal medyada da gündem olan pozlarına takipçilerinden: "Çok duru bir güzelliği var","Her hali çok hoş","Hem yetenekli hem güzel" gibi övgü dolu yorumlar geliyor.
İşte Gizem Yanık'ın sosyal medya pozlarından bazıları...