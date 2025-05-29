'Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali bölümünden ikinci tanıtım
SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünden dikkatleri üzerine çeken ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen sezon finali bölümünden dikkatleri üzerine çeken ikinci tanıtım yayınlandı.
İşte 'Kızılcık Şerbeti' 103. Bölüm 2. Tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda Ömer, Kıvılcım’la yeğenlerini akşam yemeğinde ağarlarken Nursema’nın, Firaz’dan dilediği özür dikkat çekiyor.
Tanıtımda, Işıl ve Koray’ın, Pembe’nin ölümü hakkında konuşmalarına şahit olan Mustafa, oğlundan af dileyerek eline silah alıyor.
Mustafa’nın yapacaklarından endişelenen Nilay’ın yardım isterken balkondan düştüğü tanıtımda Işıl’ın organize ettiği; "Yaza Merhaba Partisi" adeta kana bulanıyor.
Elinde silahla partiye gelen Mustafa’nın önce Işıl’ı vurması ardından onu durdurmak isteyen Fatih ile arasında yaşanan arbedede silahın patlaması akıllarda soru işareti bırakıyor.
Hamile olan Kıvılcım’ın yere yığıldığı nefes kesen tanıtımda Mustafa’nın, Abdullah’ı nişan aldığında ekrana gelen silah sesiyle fenomen dizide yaşanacaklar büyük merak konusu oluyor.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', sezon finaliyle yarın saat 20.00’de SHOW TV'de.