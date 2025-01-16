Kızılyıldız: 91 - Fenerbahçe Beko: 96 | MAÇ SONUCU
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında Kızılyıldız sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 91-96 kazandı ve üst üste 3. maçtan galibiyetle ayrıldı.
Turkish Airlines EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 21. hafta karşılaşmasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı.
Müsabakayı sarı-lacivertliler 91-96 kazandı ve üst üste 3. maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu. Kızılyıldız ise 4 maç sonra parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
Şu ana dek 19 maça çıkan F.Bahçe Beko, 12 galibiyet - 7 mağlubiyet alarak 4. sırada yer aldı. 20 maç oynayan Kızılyıldız ise 12 galibiyet - 8 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: Kızılyıldız 24-21 F.Bahçe Beko
2. Periyot: Kızılyıldız 43-49 F.Bahçe Beko
3. Periyot: Kızılyıldız 61-70 F.Bahçe Beko