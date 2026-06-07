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        Haberler Spor Futbol KKTC Milli Futbol Takımı, Padania’yı 6-1 yenerek CONIFA Avrupa şampiyonu oldu

        KKTC Milli Futbol Takımı, Padania’yı 6-1 yenerek CONIFA Avrupa şampiyonu oldu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı, İtalya'da düzenlenen 2026 Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Padania'yı 6-1 mağlup ederek tarihindeki ilk CONIFA Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        KKTC Milli Takımı, CONIFA Avrupa şampiyonu!

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) A Milli Futbol Takımı, İtalya’da düzenlenen 2026 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda zafere ulaşarak adını Avrupa’nın zirvesine yazdırdı.

        İtalya’nın Carate Stadyumu’nda oynanan final karşılaşmasında Padania ile karşı karşıya gelen milliler, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

        KKTC’ye şampiyonluğu getiren goller Şenol Şöför, Batuhan Calban ve Erhun Aksel Öztümer’den geldi. Gecenin yıldızı olan Öztümer, attığı 4 golle final maçına damga vurdu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte teknik heyet, futbolcular ve tribünlerdeki Kıbrıslı Türk taraftarlar büyük sevinç yaşarken, milliler tarihi başarıyı coşkuyla kutladı.

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        İtalya’da elde edilen bu tarihi zaferle KKTC A Milli Futbol Takımı, CONIFA Avrupa şampiyonluk kupasını ilk kez müzesine götürerek Kıbrıs Türk spor tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.

        Teknik heyetin sahaya sürdüğü ilk 11’de Kemal Bağbal, Emre Kuvvetlişahin, Batuhan Calban, Zihni Temelci, Uğur Naci Gök, Mustafa Sakallı, Mert Sezer, Erhun Aksel Öztümer, Mert Güçlücan, Mustafa Salk ve Şenol Şöför yer aldı.

        ŞAMPİYONLUK, RÖVANŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

        Kıbrıs Türk Milli Takımı, ev sahipliğini yaptığı 2017 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Padania’ya penaltı atışları sonucunda mağlup olmuştu. Aradan geçen 9 yılın ardından gelen 6-1’lik galibiyet, hem Avrupa şampiyonluğunu hem de rövanşı beraberinde getirdi.

        KKTC'NİN TURNUVADAKİ DİĞER MAÇLARI

        B Grubu’nda mücadele eden KKTC, turnuvaya etkili bir başlangıç yapmıştı. İlk maçında Canton Ticino’yu 5-1 mağlup eden milliler, ikinci karşılaşmada Rouet Provence’ı 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve finale yükselmişti. Finalde de üstün oyunlarını sürdüren ay-yıldızlılar, Padania karşısında galibiyet elde ederek kupaya uzandı.

        KKTC'NİN 2017-2018 CONIFA BAŞARILARI

        FIFA ve UEFA üyesi olmayan devletler, özerk bölgeler ve halkların yer aldığı CONIFA bünyesindeki organizasyonlarda mücadele eden KKTC, daha önce de önemli başarılara imza atmıştı. KKTC, 2017’de Avrupa ikincisi, 2018’de ise Dünya Kupası ikincisi olmuştu.

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