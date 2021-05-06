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Koç Holding'ten ilk çeyrekte 2.6 milyar TL kombine yatırım

Koç Holding, 2021'in ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 57,3 milyar TL gelir elde etti, 2,6 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "2021 yılına tüm sektörlerde güçlü bir başlangıç yaptık" dedi

Koç Holding'ten ilk çeyrekte 2.6 milyar TL kombine yatırım
HABERTURK.COM

Koç Holding, 2021 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 57,3 milyar TL gelir elde ederken, 2,6 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Pandemi ile mücadelede bir yılı geride bırakırken, salgının küresel çaptaki etkilerini birçok alanda hissetmeye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu sürece rağmen 2021’in ilk çeyreğinde başarılı sonuçlar elde ettik. Koç Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri, çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, esnek tedarik zincirimiz, dijital yetkinliklerimiz ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansımızla üretmeye ve değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

'2021 YILINA TÜM SEKTÖRLERDE GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'

Topluluk olarak faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde 2021 yılına güçlü bir giriş yaptıklarının altını çizen Levent Çakıroğlu “Belirsizliklerin hâkim olduğu 2020 yılında pekiştirdiğimiz güçlü konumumuzu 2021 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdük'' dedi. Yılın bu döneminde özellikle dayanıklı tüketim ve otomotiv sektörlerinde geçtiğimiz yıldan gelen güçlü iç talebin devam ettiğini gözlemlediklerini aktaran Çakıroğlu ''Yurt içi pazardaki güçlü talebin yanı sıra ihracat rakamlarında da ivme yakalayan Arçelik, tüm ürün gruplarında önemli bir satış performansı sergileyerek konsolide net gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artırdı ve 13 milyar TL’ye çıkardı. Otomotiv sektöründe yurt içi pazardaki satışlarda yüzde 61’lik bir artış gözlemledik. Egea model ailesini yenileyen ve Egea Cross’u ürün ailesine katan Tofaş, geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi bu dönemde de Fiat markasıyla pazar liderliğini sürdürdü. 14 yıldır kesintisiz şekilde sektörün lider üreticisi olan TürkTraktör ise traktör piyasasındaki güçlü performansını devam ettirdi. Yurt içi traktör satış adetleri 2021 yılının ilk üç ayında 2020 yılının ilk üç ayına göre yüzde 126 artış gösterdi. Traktör satışlarındaki başarılı performansın yılın geri kalanında da sürmesini bekliyoruz. 2020 yılında önemli ihracat anlaşmalarına imza atan Otokar ise ilk çeyrekte ihracatını yüzde 44, gelirlerini yüzde 91 artırarak global bir oyuncu olma hedefine ulaşmak için cesur adımlarla yoluna devam ediyor. Türkiye’nin en büyük rafineri şirketi Tüpraş ise pandemi koşullarına rağmen ülkemizin akaryakıt talebini karşılama görevini başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam etti” ifadelerini kullandı.

Finans sektöründeki gelişmeleri de değerlendiren Çakıroğlu, "Yapı Kredi, ülke ekonomimize ve toplumumuza sağladığı desteğini 421,5 milyar TL'lik kaynakla artırarak sürdürdü. Pandeminin yarattığı tüm belirsizliklere rağmen aktif büyüklüğünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 büyüterek 534,7 milyar TL'ye yükselten Yapı Kredi, içsel sermaye yaratımı odağını ve sağlam likiditesini koruyarak ihtiyatlı duruşunu devam ettirdi." diye konuştu.

'YATIRIMLARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ'


Levent Çakıroğlu, Koç Holding'in 2021'in ilk çeyreğinde yatırımlarını aralıksız sürdürerek 2,6 milyar TL'lik kombine yatırım gerçekleştirdiğini ve böylece toplam yatırımların son 5 yılda 43,3 milyar TL'ye ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ford Otosan, Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli fabrikalarında elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirileceği ve 2026'ya kadar sürecek olan 20,5 milyar TL'lik yeni yatırımının en önemli fazını duyurdu. Otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı kapsamında Kocaeli fabrikalarında Yeni Nesil Transit Custom ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonunun yanı sıra Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin stratejik iş birliği çerçevesinde yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de Ford Otosan tarafından üretilecek. Bu yatırımla ülkemizin otomotivdeki rekabet gücünü önemli ölçüde artırmayı hedefliyoruz.

Aygaz ise Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konusundaki ve AyKargo ile kargo sektöründeki faaliyetlerini geliştirmek üzere 2021 yılında yatırımlarına ağırlık verecek. Entegre ve öncü bir enerji piyasası oyuncusu olmayı hedefleyen Entek ise yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarına ve yenilikçi teknolojileri uygulamak için çalışmalarına devam ediyor."

2050 yılında karbon sıfır olacak şekilde düşük karbon ekonomisine geçişe yönelik çalışmalara devam ettiklerini de belirten Çakıroğlu, "En önemli dış ticaret ortağımız olan AB, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği Yeşil Mutabakat'ı aynı zamanda dijitalleşmeyi hızlandıracak ve istihdamı artıracak ekonomik büyüme modeli olarak konumlandırdı. Burada alınacak kararlar, iş yapış şekillerimizi ve ticari ilişkilerimizi doğrudan etkileyecek nitelikte. Tüm bu değişim sürecini hazırlıklı ve dirençli bir şekilde karşılamak ve ortaya çıkacak fırsatları değerlendirmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, Koç Holding'in, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturulan "Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri"ni kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt eden Türkiye'deki ilk şirket olduğunu aktararak, "Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim alanlarındaki performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir şekilde paylaşmamıza katkı sağlayacak bu taahhüt; sürdürülebilirlik vizyonunu tüm iş stratejimize, operasyonlarımıza ve kurumsal beyanlarımıza dahil etme konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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