Kocaelispor'da Jovanovic tedavisi için ülkesine gitti

Kocaelispor'da diz sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında da kadroda yer alamayan kaleci Aleksandar Jovanovic, tedavisi için izin alarak ülkesine döndü.

En az 10 gün olmayacağı belirtilen başarılı file bekçisinin Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak Beşiktaş, 21. haftada deplasmanda yapılacak Kayserispor maçlarında olmayacak.

Jovanovic'in, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde yüksek olasılık kadroda bulunmayacağı ifade edildi.

SELÇUK İNAN: JOVANOVİC, TEDAVİ İÇİN SIRBİSTAN'A GİDECEK

Takımdaki sakatlıklarla ilgili olarak Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Jova'nın (Jovanovic) bizimle ne kadar beraber olmayacağını bilmiyoruz. Tedavi için Sırbistan'a gidecek. Yaklaşık 10 gün aramızda olmayacak. Antep maçına yetişir mi yetişmez mi bilmiyoruz. Ama Smolcic aksilik olmazsa Beşiktaş maçında sahada olacak" dedi.