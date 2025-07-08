Kocaelispor, Juventuslu oyuncuyu açıkladı!

Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, Joseph Nonge Boende’nin transferi konusunda kulübü Juventus ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Körfez Burunga Tesisleri’nde Boende, kendini 3 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde: “Joseph Nonge Boende ile kulübümüz arasında 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.”