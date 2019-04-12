Süper Lig'de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, üst üste aldığı 2 galibiyetle kara bulutları dağıttı. Paşa'nın aldığı galibiyetlerde başroldeki isimlerden biri Fode Koita oldu. Fransız golcü, Akhisar maçında 1, Erzurum maçında 2 gol kaydetti.

Paşa'nın parlayan ismi Koita, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e konuştu.

Golcü oyuncu, son dönemde artan formuyla ilgili, "Takımın son maçlarda genel performansı yükselince, bu bireysel performanslara da yansıyor. Özellikle son 1 ayda takım olarak daha fazla efor sarfetmeye başladık ve bu da sonuçlara yansıdı. Ben de üzerime düşen görevi elimden geldiğince yapmak için çalışıyorum. Diagne buradayken ben kanat, o ise forvet oynuyordu. Ligin 2. yarısında kötü bir dönem geçirdik. Şanssızdık ve beklediğimiz galibiyetleri de alamadık. Daha sonra forvet oynamaya başladım ve takım arkadaşlarımın bana sağladığı katkı sayesinde işler şu an benim için iyi gidiyor. Takım olarak iyi gidiyoruz. Umarım bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Hedefleri sorulan Koita şunları söyledi: "Kişisel herhangi bir hedefim yok. Hedeflerim genel olarak takımla alakalı… Çünkü takım olarak ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmemiz lazım. Dediğim gibi takım olarak iyi performans gösterdiğinizde, bireysellik de otomatikman artıyor. O yüzden bu sene iyi şeyler başarmak istiyoruz. Harika bir ilk yarı geçirdikten sonra şimdi de önümüzde 7 maç var ve Avrupa kupaları hedefimize ulaşmak istiyoruz."

Koita, bu hafta karşılaşacakları Antalyaspor'u yenmek istediklerini belirterek, "Antalyaspor iyi bir takım ama biz de iyi çalışıyoruz. Orada iyi performans ortaya koyup istediğimizi alarak İstanbul’a dönmek istiyoruz. Kolay olmayacağının farkındayız ama takım olarak özgüvenimizi de geri kazanmış durumdayız… Umarım Allah da yardım eder ve oradan galibiyetle döneriz" dedi.