Çalışma hayatı tarih boyunca gelişen teknoloji ile paralel olarak değişim gösteriyor. Özellikle girişim ölçeğindeki şirketlerin bir araya gelerek hem bilgi paylaşımında bulunduğu hem de ofis masraflarını paylaştığı ortak çalışma alanı (co-work space) olarak adlandırılan yeni bir konsept son yıllarda gittikçe popüler hale gelmiş durumda.

Yurtdışında ilk örneklerinin görülmesinin üzerinden yaklaşık 20 yıl geçen ortak çalışma alanları, bir diğer ismi ile paylaşımlı ofisler, Türkiye'de ise henüz 10 yılını doldurmadı. Fakat, pandeminin iş dünyası üzerindeki etkileri, ortak çalışma alanlarına da yeni işlevler ekledi.

Tüm bu gelişmeler ışığında, sektördeki güncel durumu ve iş yaşamındaki değişimleri ortak çalışma alanı sağlayıcılarından Kolektif House'un kurucu ortağı ve CEO'su Ahmet Onur ile konuştuk.

'GELENEKSEL OFİS GEÇMİŞTE KALACAK'

Ortak çalışma alanlarının temelde yeni nesil ofisler olduğunu anlatan Ahmet Onur, b u ofislerin kullanıcılara esnek kontrat ve hazır ofis malzemesi sunarak finansal yükü büyük bir ölçüde azalttığına dikkat çekti. Yatırım maliyetlerini düşük tutarda yansıtarak bir ofis deneyimi sunduklarını söyleyen Onur, "Bu alanları kullananlar kendi tecrübelerini ve bilgilerini diğer kullanıcılar ile paylaşma imkanı da buluyor. Artık, geleneksel ofis kiralama yönteminin geçmişte kalarak, paylaşımlı ofislerin yayılacağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'deki ofis stokunun yüzde 30'unun ortak çalışma alanlarına dönüşeceğini öngördüklerini kaydeden Onur, "Bu oran şuan yüzde 1.5 seviyesinde. İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplam 200 bin metrekarede esnek ofis kullanımı var. Sadece İstanbul'un toplam ofis stoku ise 6 milyon metrekare" görüşünü paylaştı.

Türkiye'de Mart 2020'den beri etkisini sürdüren pandeminin ortak çalışma alanlarını da değiştirdiğini de kaydeden Onur, "Sektör kısa vadede olumsuz etkilendi. Pandeminin ilk döneminde çok sayıda iptal yaşadık. Doluluk oranımızda yüzde 50 kadar düşüş yaşadık. Halen pandemi öncesine göre yüzde 20 kaybımız var. Sektörün genelinde aynı tablo söz konusu. Hem yurtdışı hem de Türkiye'de sektörün yeniden yükseldiğini gözlemliyoruz" diye konuştu.

'ESNEK ÇALIŞMA SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇTI'

Pandemi de esnek çalışmanın artık bir ihtiyaç haline geldiğini de vurgulayan Onur, "Uzaktan çalışma ve esnek çalışma artık her ölçekten şirkete girdi. Ofise para yatırmayı istemeyen şirketlerin artması, bizim sektörümüzün önünü açtı. Artık her ebattan firmadan talep almaya başladık. Kullanıcılarımızın 3'te 1'i kurumsal firmalar oldu. Firmaların esnek çalışma biçimi kalıcı hale geliyor. Pandeminin kriz durumu azaldıkça, sektöre karşı talepler daha da artacak" öngörüsünde bulundu.

Ahmet Onur, pandemi döneminde yeni iş modelleri oluşturduklarından bahsederek, değişen şartlara uyarak, günlük kiralama seçeneği sunmaya başladıklarını belirtti. Onur, tüm üyelerin yüzde 10'unun günlük kiracılardan oluşmaya başladığının altını çizdi.

OFİSİ PLAJA GETİRDİ

Kolektif House'un yeni iş modellerinden bir diğerinin de daha küçük ölçekli ofisler olduğunu söyleyen Onur, "Hali hazırda varlık gösteremediğimiz lokasyonlarda hizmet sunmak istiyoruz. Bu kapsamda, ofis olabilecek noktaların mülk sahipleri ile görüşerek Kolektif House hizmetini yaymayı hedefliyoruz. Toplu taşıma olanakları geniş, konut yoğunluklu bölgeler radarımızda. Ortak çalışma alanı sağlayıcısından, yeni nesil çalışma deneyiminin her aşamasını sunan bir firmaya doğru evriliyoruz" diye konuştu.

Ahmet Onur, yaz dönemine özel olarak Kolektif House'un Çeşme'de bir plajda hizmet vermeye başlayacağını da açıkladı. Onur, talebe göre bu hizmeti diğer tatil lokasyonlarına yayabileceklerini aktardı. İstanbul ve diğer kentlerde yeni noktalara da giriş yapacaklarını bildiren Onur, asıl hedeflerinin yurt dışına açılmak olduğunu söyledi.