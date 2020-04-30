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Ortak çalışma ofisleri sağlayıcısı Kolektif House, istenilen adreste kurumların ihtiyaç duyduğu büyüklükteki ofisi bulduğu, kurumların tercihleri doğrultusunda tasarladığı ve tüm operasyonel süreçleri yönettiği bir iş modelini hayata geçirdiğini duyurdu.

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, azaltılmış giderler ve artan verimlilik ile kurumsal şirketlerin büyümesine katkıda bulunan bir “agile” ofis modeli olan Kolektif Enterprise'ın kurumların gerek şirket içinde uygulanan değişikliklere gerekse şirket dışında yaşanan değişime hızla ayak uydurabilmesini sağladığını söyledi.

Önümüzdeki dönem, evden, uzaktan ve ortak alanlarda çalışma gibi pek çok iş yapış şekli yaygınlaşırken, yeni ofis dünyasının da hibrit olmayı gerektireceğinin altını çizen Ahmet Onur, "Bu kapsamda çalışma alanı çözümlerimizin yanı sıra tüm kişi ve kurumların çalışma ortamı ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için önemli adımlar atıyoruz. Bunun başlangıcı olan Kolektif Enterprise ile bir süredir büyük ölçekte global kurumsal firmalara hizmet veriyoruz. Bir başka ürünümüz Kolektif Suites çatısı altında ise taşınmaya hazır daire ofisler sunmaya başlıyoruz. Bu model ile de daire ofis modellerini tercih eden şirketlere ortak çalışma alanlarındaki hizmetlerden faydalanıp aynı zamanda kendi özel alanlarına sahip olma esnekliği sunmuş olacağız" diye konuştu.

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