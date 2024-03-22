İnsan vücudunda kolon, sindirim sistemin kalın bağırsak diye denilen kısmını oluşturuyor. Her yaşta görülebilme olasılığına rağmen, 45-50 yaş aralığında sık görülüyor. Kolon kanseri erkeklerde ve kadınlarda dünyada ve Türkiye’de en sık görülen 3. kanser türü arasında yer alıyor. Erken tanı ise hayat kurtarıyor.

Genel Cerrahi ve Kolorektal Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Bülent Cavit Yüksel erken teşhis ve tedavi sürecine ilişkin Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu. Yüksel, “Kolon kanseri yani kalın bağırsak kanseri dünyada ve ülkemizde üçüncü en sık görülen kanserdir.” dedi.