        Konaklama tesislerine turizm istatistikleri için veri girişi uyarısı - Turizm Haberleri

        Konaklama tesislerine turizm istatistikleri için veri girişi uyarısı

        Veri girişi yapmayan ve sistemde güncel verileri bulunmayan turizm işletmesi belgeli tesisler için Bakanlık tarafından, basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesisler için ise valilik (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) tarafından idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 14:02
        Otellere veri girişi uyarısı

        Tüm belgeli tesislerin, her ayın sonunda bir önceki aya ait "tesise geliş" ve "geceleme" rakamlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm İstatistikleri Sistemi'ne girmesi zorunluluğu bulunuyor.

        Bakanlıkça ilgili meslek odalarına ve işletmelere bu konuda bir yazı gönderildi.

        Yapılan kontrollerde, tüm uyarılara rağmen veri girişi yapmayan veya bilgilerini güncellemeyen tesislerin bulunduğuna işaret edilen yazıda, veri girişi yapmayan ve sistemde güncel verileri bulunmayan turizm işletmesi belgeli tesisler için Bakanlık tarafından, basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesisler için ise valilik (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) tarafından idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

        Yazıda, Turizm İstatistikleri Sistemi'nde "açık" ve "aktif" görünen ancak veri akışı sağlamayan tesislere, Turizmi Teşvik Kanunu'nda yer alan "Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde idari para cezası uygulanır" hükmü kapsamında işlem yapılacağı belirtildi.

        Turizm Otel Yöneticileri Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, konaklama tesislerinden alınan "tesise geliş" ve "geceleme" verilerinin, ülke genelindeki turizm hareketliliğini ölçmek adına kritik göstergeler olduğunu söyledi.

        Bu verilerin sektörün nabzını tuttuğunu aktaran Esengil, veri girişlerine ilişkin düzenlemeleri yerinde ve gerekli bulduğunu belirtti.

        Esengil, plansız verinin, yanlış strateji anlamına geldiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün yatırım kararlarından fiyat politikalarına, istihdam planlamasından destinasyon yönetimine kadar birçok stratejik başlık, bu veriler üzerinden şekilleniyor. Hatalı veri girişi, sadece kamu tarafını değil, doğrudan sektörün kendisini de yanıltır. Sektörel geleceğimizi doğru inşa etmek için elimizdeki rakamların gerçekliği yansıtması şarttır."

        Sürecin sadece cezai yaptırımlar üzerinden yürütülmemesi gerektiğini dile getiren Esengil, sistemin işletmelere doğru anlatılmasının önemine işaret etti.

        Esengil, özellikle küçük ve orta ölçekli tesislerde bu sürecin bazen operasyonel yoğunluk nedeniyle geri planda kalabildiğini aktararak, "Bu nedenle denetim kadar rehberlik ve öğretici olmak da kritik bir unsur. Bakanlığın denetimlerle birlikte konuyu işletmelere daha iyi anlatması, adaptasyon sürecini hızlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Profesyonel yönetim anlayışıyla işletmelerin kendi iç kontrol mekanizmalarını kurmaları gerektiğini ifade eden Esengil, "Veri girişlerini bir rutin haline getirmek gerekiyor. Cezai yaptırımlar kısa vadede bir disiplin sağlayacaktır ancak uzun vadede hedefimiz, ceza korkusuyla değil, bilinçli bir sistem alışkanlığıyla sürdürülebilir bir veri kültürü oluşturmak olmalıdır." dedi.

