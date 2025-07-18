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        Haberler Spor Futbol Konferans Ligi'nde 1. eleme turu tamamlandı - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde 1. eleme turu tamamlandı

        UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turuna kalan takımlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 00:51 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:51
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        Konferans Ligi'nde 1. eleme turu tamamlandı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu, bugün oynanan 23 karşılaşmayla birlikte tamamlandı.

        Vllaznia, HJK, Torpedo Kutaisi, Pyunik, St. Patrick's, Torpedo BELAZ, Valur, Dila, Santa Coloma, Paide, Decic, Floriana, Petrocub, Atletic Escaldes, Kauno Zalgiris, Koper, Kalju, Neman, Sutjeska, Klaksvik, Vikingur, St Joseph's ve Vardar, rakiplerini geçerek 2. eleme turuna yükseldi.

        Turnuvaya 2. eleme turunda dahil olacak RAMS Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, ilk maçını 24 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.

        Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

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        Daugavpils (Letonya) - Vllaznia (Arnavutluk): 2-4 (1-0)

        HJK (Finlandiya) - Runavik (Faroe Adaları): 5-0 (Uzatmalarda) (0-4)

        Ordabasy (Kazakistan) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 1-1 (3-4)

        Pyunik (Ermenistan) - Tre Fiori (San Marino): 5-0 (0-1)

        Hegelmann (Litvanya) - St. Patrick's (İrlanda): 0-2 (0-1)

        Rabotnicki (Kuzey Makedonya) - Torpedo BELAZ (Belarus): 0-1 (0-3)

        Flora Tallinn (Estonya) - Valur (İzlanda): 1-2 (0-3)

        Dila (Gürcistan) - Racing Union (Lüksemburg): 1-0 (2-1)

        Santa Coloma (Andorra) - Borac (Bosna Hersek): 0-2 (4-1)

        Paide (Estonya) - Magpies (Cebelitarık): 4-1 (3-2)

        Sileks (Kuzey Makedonya) - Decic (Karadağ): 2-1 (0-2)

        Haverfordwest (Galler) - Floriana (Malta): 2-3 (1-2)

        Petrocub (Moldova) - Birkirkara (Malta): 3-0 (0-1)

        Diddeleng (Lüksemburg) - Atletic Escaldes (Andorra): 2-3 (0-2)

        Penybont (Galler) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 1-1 (0-3)

        Koper (Slovenya) - Zeljeznicar (Bosna Hersek): 3-1 (1-1)

        Partizani (Arnavutluk) - Kalju (Estonya): 0-1 (Uzatmalarda) (1-1)

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        Neman (Belarus) - Urartu (Ermenistan): 4-0 (2-1)

        Dinamo Brest (Belarus) - Sutjeska (Karadağ): 0-2 (2-1)

        Klaksvik (Faroe Adaları) - SJK (Finlandiya): 2-0 (2-1)

        Vikingur (İzlanda) - Malisheva (Kosova): 8-0 (1-0)

        Cliftonville (Kuzey İrlanda) - St Joseph's (Cebelitarık): 2-3 (Uzatmalarda) (2-2)

        La Fiorita (San Marino) - Vardar (Kuzey Makedonya): 2-2 (0-3)

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