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Konut kredileri 200 milyar liraya dayandı

Bireysel tüketicilerin bankalardaki konut kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 200 milyar liraya dayandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre bankaların kullandırdığı konut kredi bakiyesi bu yılın haziran sonunda 199 milyar 964 milyon 792 bin liraya ulaştı. Geçen yıl sonuna göre konut kredi bakiyesi 8 milyar 430 milyon 717 bin TL (yüzde 4,4) artış gösterdi

12.08.2018 - 12:55 | Güncelleme: AA

İstanbul, bu dönemde en fazla konut kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam konut kredilerinin yüzde 31,8'i İstanbul'da kullanıldı. İstanbul'daki konut kredileri miktarı, yılın ilk yarısında yüzde 2 artarak 63 milyar 607 milyon 656 bin liraya yükseldi.

İstanbul'u 23 milyar 195 milyon lira (yüzde 11,6) ile Ankara, 14 milyar 774 milyon lira (yüzde 7,4) ile İzmir, 7 milyar 417 milyon lira ile Bursa ve 6 milyar 430 milyon lira ile Antalya izledi. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da konut kredi bakiyesi artışı sırasıyla yüzde 3,4, yüzde 5,5, yüzde 5,5 ve yüzde 4,6 oldu.

Bu dönemde konut kredisi bakiyesinin en az olduğu il 69 milyon 503 bin lira ile Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bayburt'u 112 milyon 379 bin lira ile Ardahan, 137 milyon 111 bin lira ile Gümüşhane ve 143 milyon 305 bin lira ile Muş ve 153 milyon 558 bin lira ile Kilis takip etti.

KONUT KREDİLERİNİN YARISI 3 BÜYÜK İLDE 

Konut kredi bakiyesinde son altı aylık dönemde en fazla artışın yaşandığı il yüzde 17,9'la Hakkari oldu. Bu ili yüzde 16,5 ile Şırnak, yüzde 11,6 ile Van, yüzde 11,5 ile Kilis ve yüzde 11,3 ile Ordu takip etti. Bu dönemde Iğdır'da konut kredi bakiyesi yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı geçen yıl sonunda 27 iken, haziran sonu itibarıyla listeye Ordu ve Sivas'ın dahil olmasıyla 29'a ulaştı. Tutar bazında incelendiğinde ise altı ayda konut kredi bakiyesi en fazla artan il 1 milyar 258 milyon lira ile İstanbul oldu. İstanbul'u 768,8 milyon lira ile Ankara, 767,5 milyon lira ile İzmir, 289,2 milyon lira ile Ankara ve 284,4 milyon lira ile Kocaeli izledi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kullanılan konut kredi bakiyeleri tüm konut kredi bakiyelerinin yarısını oluştu.

KONUT SATIŞLARININ YAKLAŞIK 3'TE BİRİ KREDİLİ

Bu yılın ilk yarısında 646 bin 32 konut satılırken, konutların (yüzde 31,2) 201 bin 805'inde kredi kullanıldı. Bir başka ifadeyle satılan konutların yaklaşık 3'te biri ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.

Konut satışlarının 35 bin 645'i İstanbul'da gerçekleşti. Bu dönemde Ankara'da 23 bin 442 konut, İzmir'de 13 bin 294 konut, Antalya'da 8 bin 369 konut, Bursa'da 8 bin 319 konut satıldı. En az konut satışı Hakkari ve Ardahan'da gerçekleşti. 6 aylık dönemde Hakkari'de sadece 41, Ardahan'da ise 71 konut ipotekli satın alındı.

 

 

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