Konut kredisi peşinat oranı ne kadar? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı Corona virüs tedbirlerinin ardından gündeme geldi. Tüm dünyada etkili olan ve Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen corona virüs salgınına karşı bir dizi önlem alındı. O önlemler arasında yer alan ekonomi tedbirleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Ekonomi tedbirleri arasında ise konut kredileri ile ilgili yapılan değişiklik dikkatleri çekiyor.

KONUT KREDİSİNDE PEŞİNAT NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladığı tedbir paketinde konut kredisi ile ilgili olarak, "500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KONUT KREDİSİ PEŞİNAT HESAPLAMA

Yeni düzenleme ile 500 bin liralık bir ev almak isteyenler 50 bin liralık peşinata sahiplerse, yüzde 90'e karşılık gelen kalan 450 bin lirayı kredi çekebilirler.