Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi (TR-81) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,79 oranında arttı.

Aralık ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, ülke genelinde aylık bazda yüzde 0,40, yıllık bazda ise yüzde 11,03 şeklinde gerçekleşti.

Aralık ayında emlak yatırımlarının amortisman süresi ülke düzeyinde 19,5 yıl, yıllık brüt getiri oranı ise yüzde 5,24 olarak kaydedildi. Araştırma şirketi REIDIN ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre ise aralık ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18'lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi

Bu ay itibarıyla 121'incisi yayınlanan ve 10 yıldır Türkiye gayrimenkul piyasasına dair önemli içgörüler sunmaya devam eden Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0,02 azalırken, son üç ayda yüzde 0,58, son altı ayda yüzde 1,41, son bir yılda yüzde 5,79, son üç yılda yüzde 28,85, son beş yılda ise yüzde 77,39 oranında arttı.

Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 0,38, son üç ayda yüzde 0,49 azalış gösterirken, son altı ayda yüzde 2,01, son bir yılda yüzde 5,37, son üç yılda yüzde 20,95, son beş yılda ise yüzde 60,37 oranında artış gösterdi.





Yabancı yatırımcı oranı rekor seviyeleri test ediyor

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre aralık ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18'lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi ve böylece yabancı yatırımcı oranı geçtiğimiz aylarda yakaladığı son iki yılın rekor seviyesine tekrar yaklaştı.

Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak (yüzde 41) 1+1 özellikteki konutların öne çıktığı kaydedildi. Onu yüzde 38 ile 2+1 ve yüzde 12 ile 3+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 14 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar ağustos ayında yüzde 11, eylül ayında yüzde 18, ekim ayında yüzde 19, kasım ayında ise yüzde 8 oranında gerçekleşmişti.

Aralık ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 24'ü bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 76'sı ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 12 puanlık bir düşüş olurken, bitmiş konutların satış oranında ise 12 puanlık bir artış yaşandı.

Ayrıca Yeni Konut Fiyat Endeksi, aralık ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 4,6 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 3,7 oranında erime gözlemlendi. Stokta kalan dairelerin çoğunluğunu (yüzde 34) 2+1 daireler oluştururken onu yüzde 33 ile 3+1, yüzde 18 ile 1+1 ve yüzde 14 ile 4+1 daireler izledi.



Yeni Konut Fiyat Endeksi 4+1 ve daha büyük konutlarda artış gösterdi

Yeni Konut Fiyat Endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,49; 2+1 konut tipinde yüzde 0,21; 3+1 konut tipinde yüzde 0,65; 4+1 konut tipinde ise yüzde 0,38 oranında artış gösterdi. Yeni Konut Fiyat Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,97 oranında, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 83,8 oranında artış gösterdi ve endeks değeri 183,8'e ulaştı.

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışlara baktığımızda, yabancı gayrimenkul yatırımcısının Türkiye'ye ilgisinin sürdüğünü görüyoruz. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışları, son altı aylık ortalamanın yüzde 4 üzerine çıkarak yüzde 18 oranında gerçekleşti. Yeni konut satışlarında banka kredisi kullanım oranı yüzde 4 gibi son derece düşük bir seviyeye gerilerken, peşinatın yüzde 42, senet kullanımının ise yüzde 54 gibi yüksek seviyeye çıkması, faiz oranlarının yükselmesinin bir sonucudur. Ayrıca senet kullanımının bir ay gibi bir sürede yüzde 10 oranında artmasında, kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra proje geliştiricilerin sunduğu ödeme seçeneklerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin

REIDIN Genel Müdür'ü Alp Çapa ise aralık ayı sonuçları hakkında şunları söyledi: “Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayan Kompozit Satılık ve Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde aralık ayında bir önceki aya göre azalış söz konusu olmuştur. Bu ay içinde satılık konut fiyatlarında yüzde 0,02 oranında, kiralık konutlarda ise yüzde 0,38 oranında bir değer azalışı yaşanmıştır. Sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri aylık bazda yüzde 0,40, yıllık bazda ise yüzde 11,03 şeklinde gerçekleşmiştir. Aralık ayında amortisman süresi ülke düzeyinde 19,5 yıl olarak ölçülmüş olup, brüt getiri oranı ise yüzde 5,24 olarak kaydedilmiştir.”



Aralık ayı kira artışında Muş, satış fiyatları artışında Iğdır öne çıktı

Aralık ayında Iğdır'da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 1,26 oranında arttı ve Iğdır, satış fiyatlarının en çok yükseliş gösterdiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Kilis'te metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,52 oranında azaldı ve Kilis, satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu.

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38 oranında azaldı ancak geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,37 oranında artış gerçekleşti. Aralık ayında Muş'ta metrekare başına konut kira değerleri yüzde 1,24 oranında arttı ve Muş kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Kastamonu'da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,84 oranında azaldı ve Kastamonu kiraların en çok düşüş gösterdiği şehir oldu.

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