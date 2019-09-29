Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırladı. Konuk ekip, Shenglia'nın kendi kalesine attığı golle 9. dakikada öne geçti. 45'te Milosevic'in golüyle skor eşitlendi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
Maçın 90 dakikası 1-1 geçilirken hakem 4 dakika uzatma verdi. 90+2'de Konyaspor penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı. 90+7'de Jevtovic topu ağlara yolladı. Golün ardından gerginleşen oyuncular arasında tartışma yaşandı. Kayserispor'dan Mensah ve Henrique 90+11'de kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Konyaspor, 9 puana yükselirken; Kayserispor 3 puanda kaldı.
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