        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

        Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı ve ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti.

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 19:03 Güncelleme:
        F.Bahçe sezonu 2. sırada tamamladı!

        Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. ve 72. dakikalarda Fred, 56'de Archie Brown kaydetti.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe 73 puana yükseldi ve Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonda ligi 2. sırada tamamlamayı garantiledi. Konyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 40 puanda kaldı.

        Ligin 34. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Kayserispor deplasmanında sahne alacak.

