Konyaspor: 5 - Aliağa FK: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupaso B Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor sahasında Aliağa FK'yi 5-0 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jackson Muleka, 6. ve 44. dakikada Tunahan Taşçı, 81. dakikada Enis Bardhi ve 88. dakikada kendi kalesine Kaan Adar kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor 9 puana ulaşırken, Aliağa FK 1 puanda kaldı.
Kupada sonraki maçta Konyaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Aliağa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Melih İbrahimoğlu'nun pasında Muleka’nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kale direğine de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
6. dakikada yeşil beyazlılar bir gol daha buldu. Jevtovic ile duvar pasında ceza sahasına giren Tunahan Taşcı yerden düzgün vuruşla skoru 2-0 yaptı.
44. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Jevtovic'in ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tunahan Taşcı'nın şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
Konyaspor, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
64. dakikada Göktuğ Yılmaz'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in şutunu kaleci Deniz Ertaş, kornere çeldi.
72. dakikada Tunahan Taşcı'nın aşırtma pasında Kramer'in bekletmeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
80. dakikada Enis Bardhi'nin uzaktan sert şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 4-0.
88. dakikada ceza sahası içinde Kerem Paykoç'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, Kaan Adar'a çarparak ağlara gitti: 5-0.
Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor, 5-0 kazandı.