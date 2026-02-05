Ziraat Türkiye Kupaso B Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor sahasında Aliağa FK'yi 5-0 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jackson Muleka, 6. ve 44. dakikada Tunahan Taşçı, 81. dakikada Enis Bardhi ve 88. dakikada kendi kalesine Kaan Adar kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 9 puana ulaşırken, Aliağa FK 1 puanda kaldı. Kupada sonraki maçta Konyaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Aliağa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Melih İbrahimoğlu'nun pasında Muleka'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kale direğine de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 6. dakikada yeşil beyazlılar bir gol daha buldu. Jevtovic ile duvar pasında ceza sahasına giren Tunahan Taşcı yerden düzgün vuruşla skoru 2-0 yaptı. 44. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Jevtovic'in ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tunahan Taşcı'nın şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0. Konyaspor, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.