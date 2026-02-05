Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor: 5 - Aliağa FK: 0 | MAÇ SONUCU (Konyaspor'dan kupada gol şov!) - Futbol Haberleri

        Konyaspor: 5 - Aliağa FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor, sahasında ağırladığı Aliağa FK'yi 5-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 17:44 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'dan kupada gol şov!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupaso B Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor sahasında Aliağa FK'yi 5-0 mağlup etti.

        Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jackson Muleka, 6. ve 44. dakikada Tunahan Taşçı, 81. dakikada Enis Bardhi ve 88. dakikada kendi kalesine Kaan Adar kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Konyaspor 9 puana ulaşırken, Aliağa FK 1 puanda kaldı.

        Kupada sonraki maçta Konyaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Aliağa ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Melih İbrahimoğlu'nun pasında Muleka’nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kale direğine de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

        REKLAM

        6. dakikada yeşil beyazlılar bir gol daha buldu. Jevtovic ile duvar pasında ceza sahasına giren Tunahan Taşcı yerden düzgün vuruşla skoru 2-0 yaptı.

        44. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Jevtovic'in ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tunahan Taşcı'nın şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

        Konyaspor, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

        64. dakikada Göktuğ Yılmaz'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in şutunu kaleci Deniz Ertaş, kornere çeldi.

        72. dakikada Tunahan Taşcı'nın aşırtma pasında Kramer'in bekletmeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

        80. dakikada Enis Bardhi'nin uzaktan sert şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 4-0.

        88. dakikada ceza sahası içinde Kerem Paykoç'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, Kaan Adar'a çarparak ağlara gitti: 5-0.

        Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor, 5-0 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayseri'de trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin 'Çıkar silahı sık lan şuna' dediği duyuldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"