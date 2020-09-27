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Konyaspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Konyaspor - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Hafta içinde Avrupa'ya veda eden Beşiktaş ligin üçüncü haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı

Konyaspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN! BJK maçı canlı skor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ

SAAT: 16.00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Marko, Levan, Milosevic, Ömer Ali, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven
YEDEKLER: Utku, Montero, Oğuzhan, Erdoğan, Aboubakar, Larin, Rıdvan, Hasic, Kartal, Gökhan
TEKNİKDİREKTÖR: Sergen Yalçın

SERGEN YALÇIN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Konyaspor maçında Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve N'Koudou forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Atiba'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou ve lisansı çıkmayan Josef de Souza kadroda yer almadı. Yalçın, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i ise karşılaşma için kadroda tercih etmedi.

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Rio Ave maçlarında takımın başında bulunamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmada yedek kulübesinde yer alabilecek.

4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave karşılaşmasını ise normal ve uzatma bölümünü aynı skorla tamamladı.

39. RANDEVU

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 39. kez karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, geride kalan 38 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 78 golüne, rekabetteki son 8 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi.

Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 1-0 ve 3-0 üstünlük sağlamıştı.

BEŞİKTAŞ SON 17 MAÇIN 8'İNİ KAZANDI

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 17 maçın 8'inde mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 38 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 19 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 2'sinde galibiyet alabildi.

Konya'da Beşiktaş 30, ev sahibi ekip 21 gol attı.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.

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